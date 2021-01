Bistagno, pronti per la somministrazione del vaccino anti-Covid

BISTAGNO - Firmato l’accordo tra Regione Piemonte e farmacisti per coinvolgere l’ordine nella somministrazione del vaccino anti Covid, il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra si è subito adoperato per rendere operativa l’attività vaccinale sul territorio: «Ho appena terminato un lungo colloquio con il dott. Barresi (S.I.S.P. - ASL - AL) – ha comunicato - Ho dato la massima disponibilità di collaborazione per la somministrazione del vaccino Covid-19 direttamente a Bistagno. I nostri medici di famiglia, infermieri, altri dottori, se lo riterranno opportuno, avranno a disposizione la sala teatrale Soms (gentilmente messa a disposizione dal consiglio direttivo), la palestra comunale con annessi spogliatoi e bagni e l'ambulatorio comunale, dove sono già stati somministrati i vaccini influenzali».

Piccoli investimenti anche per dare i necessari strumenti di supporto: «Abbiamo già acquistato due gazebi professionali da inserire in un locale chiuso per dare la giusta privacy ai cittadini che si vaccineranno – continua il primo cittadino - le autorità sanitarie locali sono già in possesso della lista delle persone residenti con patologie e le varie fasce d'età. Non mi pronuncio sui tempi perché non vorrei dare informazioni errate o false aspettative, in ogni caso l'amministrazione comunale seguirà giornalmente e con grande scrupolo questa situazione».