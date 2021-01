Prefettura, ok alle dediche ai vigili del fuoco uccisi

ALESSANDRIA - Via libera della Prefettura di Alessandria alla delibera della Giunta di Palazzo Rosso che, il 29 ottobre scorso, proponeva su proposta della Commissione Toponomastica l’intitolazione di alcuni spazi cittadini ai tre Vigili del Fuoco tragicamente scomparsi il 5 novembre 2019 a Quargnento.

La rotonda di intersezione tra via San Giovanni Bosco e corso Romita sarà perciò “Rotonda caduti dei Vigili del Fuoco”, mentre il tratto ciclopedonale di via San Giovanni Bosco, compreso tra la rotonda di via Don Luigi Orione e la rotonda di intersezione con corso Romita, sarà “Passeggiata Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo”.

“Con l’intitolazione - commenta il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - si realizza un proposito che da subito l’amministrazione e il sottoscritto avevano manifestato in termini di vero e proprio abbraccio ideale di tutta la città ai tre eroi che hanno sacrificato la loro vita. Oggi riconfermo a pieno titolo quell’abbraccio con una intitolazione toponomastica che vuole rimanere per sempre, quale omaggio deferente a tre giovani che hanno dato la vita per un servizio civico all’Italia e ad Alessandria”.

“E’ doveroso - aggiunge l’assessore ai Servizi Demografici, Cinzia Lumiera - ringraziare la Prefettura per aver concesso in tempi molto celeri la deroga necessaria per poter procedere all’intitolazione, nonché il Presidente del Consiglio Comunale non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla tragica scomparsa dei tre giovani. Come assessore alla Toponomastica ho seguito personalmente tutto l’iter in quanto mi sembrava indispensabile che la città desse una testimonianza di quanto la tragedia del 5 novembre l’abbia colpita e addolorata. Nei prossimi giorni verrà apposta la segnaletica e quindi anche le famiglie potranno avere un segno tangibile della vicinanza dell’amministrazione”.