Ultimi giorni di orientamento al Leardi per gli studenti di terza media

CASALE - Chiuderanno Lunedì 25 gennaio le iscrizioni per l'Istituto Leardi e Luparia. Così questi sono gli ultimi giorni per le attività di orientamento, in particolare nelle scuole medie "Francesco Negri" e "Trevigi" tra oggi - mercoledì 20 gennaio - e domani.

Fissato anche un ultimo incontro con le famiglie a San Salvatore - dopo l'iniziativa in modalità mista di venerdì scorso - alle 18 di giovedì 21 gennaio.

Inoltre questo sabato sarà ancora possibile approfittare delle "classi aperte", progetto dedicato agli alunni di terza media interessati all'offerta formativa dell'Istituto. L'attività, a causa della pandemia, sarà svolta interamente online, come tutti gli appuntamenti precedenti che si sono tenuti dal mese di dicembre in poi. Per partecipare è necessario prenotarsi presso la segreteria del Leardi (0142 452031).