Domenica 24 niente mercatino degli 'Sgaientò'

ACQUI TERME - Domenica 24 piazza Italia e corso Bagni non saranno animate dagli ambulanti e dalle bancarelle del mercatino dell'antiquariato. L'amministrazione comunale ha deciso di rimandare l'allestimento degli 'Sgaientò' a data da destinarsi per evitare occasioni di assembramento a poche settimane dal termine delle feste natalizie. Ad ogni modo, non dovrebbe trattarsi di un provvedimento "a lungo termine" ma soltanto temporaneo.