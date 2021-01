Medici di famiglia, al vertice c'è Federico Torregiani

ALESSANDRIA — È Federico Torregiani il nuovo segretario provinciale della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale. Torregiani, 61 anni, svolge la professione dal 1987 ed è specializzato in Medicina Legale. Originario di Pozzolo Formigaro, subentra a Camillo Milano, 70 anni, che è da poco andato in pensione.

L’elezione si è svolta ieri sera e Torregiani è stato eletto all’unanimità. Il medico pozzolese è «apprezzato per la sua competenza e impegno sindacale», ha detto Milano all’assemblea della Fimmg, «ed è stato per me in questi anni un valido collaboratore nella gestione delle problematiche professionali della Medicina Generale».

Torregiani – cavaliere della Repubblica e Grande Ufficiale dei Cavalieri del Santo Sepolcro (Ordine che fa capo alla Santa Sede) – ha ricevuto dal padre l’amore per una professione che richiede spesso dedizione totale. Angelo Torregiani, scomparso a inizio gennaio all’età di 94 anni a causa del coronavirus, è stato infatti l’ultimo “medico condotto” di Pozzolo Formigaro.

Il medico di Pasturana Camillo Milano – che è rimasto al vertice provinciale della Fimmg per quindici anni – continuerà a far parte del consiglio provinciale.