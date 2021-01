'Sticca' e 'Villa Azzurra': più di un centinaio i vaccini "anti Covid"

CASSINE - Nella Rsa 'Villa Azzurra' di Cassine la prima tornata di vaccinazioni è stata effettuata il 12 gennaio. Complessivamente circa 60 somministrazioni tra i sanitari e i degenti della residenza per anziani. «Per il richiamo è stata fissata la data del 2 febbraio – commenta Andrea Romano, presidente della struttura – e posso assicurare che in nessun caso abbiamo riscontrato alcun tipo di reazione “allergica” o similare. Io stesso ho deciso di sottopormi alla vaccinazione, e sto benissimo».

Agli operatori e agli ospiti della casa di riposo 'Opera Pia Sticca', invece, il primo ciclo di sieri 'anti Covid' è stato somministrato questa mattina (giovedì 21). «In totale sono state effettuate circa 45 vaccinazioni - fa sapere il presidente Mirko Orsi – e per precauzione abbiamo anche effettuato un'ulteriore sanificazione di tutta la struttura. Ad ogni modo al momento non conosciamo ancora la data in cui verranno somministrati i vaccini di richiamo».

Entrambe le strutture da diverse settimane sono “Covid free”.