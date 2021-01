Il Natale al tempo del Covid: i disegni (e le parole) dei bambini

ACQUI TERME - Disegni, letterine o elaborati che univano le due cose, il tutto per raccontare dal punto di vista dei più piccoli un Natale che di certo, in particolare per loro, è stato purtroppo ben diverso da tutti gli altri. “Il Natale che non sai…” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’ufficio Catechistico della Diocesi di Acqui Terme in collaborazione con Coldiretti, un percorso iniziato nel mese di novembre che si è concluso nei giorni scorsi, raccogliendo i “lavori” di 170 bambini. Nella mattinata di oggi, venerdì 22, nel rispetto delle regole anti Covid nei locali adiacenti il Duomo si è svolta la consegna dei pacchi-dono firmati 'Campagna Amica' consegnati ai piccoli artisti alla presenza del Vescovo della Diocesi di Acqui Terme, Mons. Luigi Testore.

L’idea è nata dalla comunione di intenti del presidente provinciale Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, e del Vicario Generale Mons. Paolo Parodi e concretizzata grazie all'intervento del direttore Coldiretti Roberto Rampazzo e dei Presidenti di Zona di Acqui Terme, Bruno Roffredo, e di Ovada, Roberto Paravidino, e di Monica Cavino per la Diocesi di Acqui Terme.

Tramite questa iniziativa la Diocesi di Acqui ha deciso di mettersi in ascolto, di chiedere a bambini e ragazzi di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, il personale modo di sentire il Natale attraverso disegni, brevi scritti o altre forme creative, dai quali sono emerse espressioni di gioia, voglia di stare insieme, ma anche preoccupazioni. In particolare, ha colpito molto una letterina scritta da una bimba che chiedeva un lavoro per il papà e che, grazie al passaparola dei social, ha visto il suo desiderio esaudito.

«Coinvolgere i giovani pensiamo sia il modo migliore per divulgare e far crescere le opportunità legate ai progetti di filiera, al chilometro zero e continuare un percorso che sta dando risultati sorprendenti in una provincia come quella di Alessandria tra le protagoniste della svolta green – spiega Coldiretti Alessandria - E’ fondamentale collaborare con le nuove generazioni e il mondo della scuola in particolare. Da oltre vent’anni, infatti, Coldiretti è impegnata, nella promozione del progetto di Educazione alla Campagna Amica, per portare la campagna in classe».

Tutti i lavori de “Il Natale che non sai…” sono stati postati sulla pagina Facebook della Diocesi di Acqui Terme. Gli elaborati sono arrivati da Canelli, Ovada, Cassinelle, Moasca, Carpeneto, Cremolino, Sezzadio, Altare, Rossiglione e Acqui Terme, dal Gruppo “Le impronte” del quinto anno di catechismo, dalla parrocchia San Tommaso, comunità “Cristo Vera Vite” di Canelli; dal “Gruppo Giovani” di Nizza Monferrato e dal Gruppo “Marilù” di Incisa Scapaccino. Hanno partecipato le scuole infanzia “Moiso” di Acqui Terme, primaria “TobeTogether” di Acqui Terme, primaria “Giuliani” di Canelli, primaria “Rossignoli” Nizza Monferrato. Da fuori Diocesi ne sono arrivati dieci dall’Oratorio “Sant’Antonio Abate” di Mele.