Lemme a livello di guardia, chiuso il guado

GAVI - A causa della pioggia che sta scendendo ininterrottamente dal primo pomeriggio di oggi su tutta la val Lemme e il conseguente ingrossamento della portata del torrente, poco fa il sindaco Carlo Massa ha disposto la chiusura del guado sul Lemme.

È stato lui stesso a posizionare le transenne per evitare il transito sul passaggio in cemento che collega la strada provinciale 171 che porta a Bosio e la strada per Carrosio e Voltaggio.

Il sindaco ha spiegato così la sua decisione: "In alta valle sta piovendo da ore con forte intensità e il livello della portata del Lemme sale di ore in ora. L’ho monitorato per l’intero il pomeriggio e alle 18.30 ho deciso di chiuderlo tenendo conto che siamo a livello di guardia e che le previsioni meteorologiche prevedono pioggia per tutta la notte".

Per il momento si tratta di un provvedimento precauzionale, giustificato da allagamenti avvenuti nelle alluvioni del 2019. A Gavi e negli altri paesi della val Lemme non si segnalano altri allagamenti.