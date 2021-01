Astigiano alla guida con patente falsa. A casa aveva anche armi non denunciate

ACQUI TERME - Gli Agenti della Polizia Stradale di Alessandria - Distaccamento di Acqui Terme, hanno fermato un conducente con la patente di guida falsa da lui acquistata al "mercato illegale" perché - a suo dire - non riusciva a superare l'esame di guida.

Gli operatori lo hanno sottoposto a controllo di Polizia mentre si trovava in viaggio da Asti verso il capoluogo alessandrino alla guida della propria autovettura. Gli accertamenti compiuti hanno evidenziato che G. B. 45enne residente ad Asti, non era titolare di nessuna patente di guida e, quindi, quella esibita al precedente controllo era falsa.

Inoltre, da successiva perquisizione nell’abitazione del suddetto sono state rinvenute anche armi non da sparo detenute senza la relativa licenza. Nello specifico, un pugnale della lunghezza di 50 cm, uno stiletto di cm. 30 ed una sciabola di cm. 35, tutti oggetti destinati per loro natura all'offesa della persona e, pertanto, destinati ad essere dichiarati preventivamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i fatti di cui sopra, oltre alla notifica di tutte le violazioni commesse per guida senza patente ed il relativo sequestro del veicolo, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per possesso illegale di armi proprie non da sparo.