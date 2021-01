Il dono di genitori e scout: nove pini mettono radici a Mombarone

ACQUI TERME - Nove pini messi a dimora che andranno a rinfoltire l'area verde del centro sportivo di Mombarone. Con questa iniziativa il Comune di Acqui porta a termine il progetto "Dona il tuo albero di Natale alla tua città", promosso dall'associazione Genitori IC1 in collaborazione con il Gruppo Scout Agesci. Sono state proprio le "giovani marmotte" acquesi (con l'aiuto di qualche adulto) a piantumare i nove (ex) alberelli natalizi acquistati in occasione del contest lanciato a dicembre che invitava gli acquirenti a fotografare le piante e a pubblicare le foto sui social. Una volta terminate le festività, il progetto prevedeva la donazione degli alberi al Comune di Acqui che oggi, insieme agli scout e ad alcuni genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 'Bella', ha provveduto a piantare i pini all'interno del centro sportivo acquese per sostituire le piante sradicate in precedenza per gravi anomalie morfologiche e strutturali.

«La crescita del patrimonio ambientale è una garanzia per le generazioni future – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando, presente oggi pomeriggio a Mombarone –. Sono lieto che grazie a questo progetto, che non solo ha finalità ecologiche ma anche educative, sia stato possibile ridare vita a una piccola area del nostro centro sportivo. Voglio rivolgere pubblicamente un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori per l'idea, senza la quale l'intera iniziativa non sarebbe mai stata possibile».

«Vogliamo ringraziare tutte le classi per l’entusiasmo e l’energia messa nel progetto – concludono i rappresentanti dell’associazione Genitori IC1 – a dimostrazione che la scuola ha un ruolo sempre attivo e presente nel tessuto sociale, nonostante le restrizioni imposte da questo particolare momento storico».