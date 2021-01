La legge dell'Autosped. Anche a Bolzano

BOLZANO - Una gara in controllo, una vittoria per iniziare il girone di ritorno come si è chiusa l'andata. Autosped ha il passo da grande anche a Bolzano, contro un'avversaria in ripresa, con volti nuovi e la guida esperta di coach Cico Sacchi, uno che sa bene come si fa crescere un gruppo. Per le giraffe, morale alle stelle grazie alla final eight di Coppa Italia conquistata, ma anche l'obbligo di mettere in archivio un traguardo storico e iniziare a lavorare per il secondo, i playoff nella migliore posizione.

Il primo mattone c'è, 57-65 per le ragazze di coach Zara, che dominano i primi due quarti, 21-36 all'intervallo lungo, e la seconda parte della gara è in assoluta gestione, concedendo alle padrone di casa di recuperare una parte del gap, ma sempre a distanza di sicurezza, alcun rischio di una rimonta, che è rimasta nelle idee delle altoatesine, ma non si è concretizzata nei fatti, merito dell'atteggiamento di Castelnuovo e del contributo corale, con punti garantiti anche dalle giovani.

Claudia Colli conferma il suo momento eccellente di forma: la capitana è trascinatrice, come contro Sarcedo, e anche miglior realizzatrice, con 14 punti. Altre due in doppia cifra, Pavia con 13 e Bonvecchio con 12. E Podrug, che questa volta si ferma a 4, garantisce sostanza, centimetri e solidità sotto i tabelloni, con 11 rimbalzi. Autosped tira con il 40 per cento da 2 e con il 38 per cento da 3, complessivamente il 39 per cento di tiri dal campo. Vantaggio massimo 18 punti e mai Autosped sente il fiato sul collo di Fall e compagne che accorciano. Segno, anche questo, di forza.

"Una partita delicata, perché c'era il rischio di essere un po' rilassate dopo l'obiettivo Coppae poi Bolzano aveva voglia di riscatto dopo il ko a casa nostra. Anche per tutto questo - sottolinea coach Zara - le ragazze sono state davvero brave, soprattutto hanno dimostrato di essere squadra."

ALPERIA BOLZANO - AUTOSPED CASTELNUOVO 57-65

(12-17, 21-36, 33-47)

Bolzano: Nasraoui 11, Cremona 4, Servillo 2, Alves 6, Fall 14, Mingarso 2, Iob 12, Iuliano 4, Profaiser, Carcaterra 2. Ne: Desaler. All.: Sacchi

Autosped: D'Angelo 9, Madonna 8, Colli 14, Bonvecchio 12, Podrug 4, Repetto, Pavia 13, Serpellini 3, Francia 2. Ne: Bernetti, Bassi. All.: Zara