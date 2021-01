Fascicolo sanitario e Spid, da ora all'Asl (su prenotazione)

A Novi Ligure, Ovada e Acqui Terme è ora possibile prenotare un appuntamento all’Asl per il rilascio dello Spid (il sistema di identità digitale) e per l’apertura del fascicolo sanitario elettronico. La prenotazione si effettua telefonando al numero 331 1359467 oppure scrivendo una mail a puntoassistito@aslal.it (gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 15.30).

Gli appuntamenti saranno fissati al Distretto di Novi (via Papa Giovanni) dal lunedì al mercoledì, ad Acqui (via Alessandria) il giovedì e a Ovada (via XXV Aprile) il venerdì, sempre dalle 8.00 alle 15.30.

Le credenziali Spid servono a operare sul web certificando la propria identità. Sono una sorta di documento digitale riconosciuto anche dalla pubblica amministrazione. Ad esempio, con lo Spid ci si può iscrivere al cashback di Stato per ottenere il rimborso del 10 per cento di quanto speso con bancomat e carte di credito.

Il fascicolo sanitario elettronico invece consente all’utente di avere a disposizione un gran numero di servizi sanitari che vanno dal ritiro referti, alle prenotazioni, alla scelta del medico di famiglia, al pagamento del ticket. Inoltre l’attivazione dei fascicolo sanitario elettronico permette di accedere in ogni momento alla propria cartella clinica digitalizzata.

Per ottenere l’identità digitale è necessario avere con se un documento di identità, la tessera sanitaria, un numero di cellulare attivo, un indirizzo di posta elettronica attivo. Il servizio è gratuito.