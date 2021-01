Forze Armate e di Polizia: al Leardi un incontro online per conoscerle

CASALE - Lo scorso martedì - 19 gennaio - diverse classi quarte e quinte dell'Istituto Superiore Leardi hanno partecipato all'incontro online di orientamento a cura di Assorienta. Lo scopo era quello di presentare ai giovani in uscita dalle superiori le opportunità lavorative e di carriera che può offrire il mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

«Negli ultimi anni la normativa sul reclutamento del personale delle Forze Polizia e delle Forze Armate ha subìto enormi cambiamenti - ha spiegato la relatrice, Daniela Milanese - La carriera militare non è un percorso semplice, richiede sacrifici, ma è piena di soddisfazioni, proprio come la vita. Molti giovani vorrebbero indossare una divisa, ma non sanno da dove partire o come affrontare le prove previste per i concorsi».

Alla fine dell’orientamento sono state illustrate anche le diverse opportunità di preparazione ai concorsi, con la possibilità di vincere una borsa di studio da parte dei più meritevoli.