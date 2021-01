Quargnento, la parola alle difese

ALESSANDRIA - E' ricominciato alle 9.30, alla Corte d'Assise di Alessandria, il processo sulla tragedia di Quargnento. Dopo la requisitoria del procuratore Enrico Cieri - con la richiesta di 30 anni con il riconoscimento delle attenuanti per Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco per omicidio volontario con dolo eventuale per l'uccisione dei tre vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Antonio Candido e Marco Triches - oggi la parola passerà alle difese.

Questo è il momento dell'arringa di Vittorio Spallasso, che con Lorenzo Repetti difende Giovanni Vincenti. Arringa iniziata con la premessa della consapevolezza del grande dolore che questa vicenda ha provocato ai familiari delle vittime e alla comunità.