Servizio civile: 20 ragazzi per Crescereinsieme

ACQUI TERME - Anche la cooperativa sociale Crescereinsieme accoglierà 20 giovani dai 18 ai 28 anni per prestare il Servizio Civile Universale. 12 mesi, 25 ore settimanali e rimborso spese secondo legge. I selezionati saranno impegnati in servizi rivolti all’infanzia presso sei sedi per il progetto “LA grammatica della fantasia”, la Scuola infanzia bilingue “Sacro Cuore”, mentre per quanto riguarda i paesi del circondario, a Cassine presso il nido "Il Sorriso", a Rivalta Bormida al nido "Il Melo Dorato", ad Alice Bel Colle nel "Primi passi in Collina", a Bistagno da "Il Girotondo".

Sedi anche per l’assistenza ai diversamente abili: «Obiettivo del progetto “samurai” è migliorare il benessere dei disabili fisici, intellettivi e psichici presenti sul territorio – spiegano i referenti - 6 posti saranno ripartiti tra il Centro diurno “Aliante” e la comunità “Il giardino” di Castelnuovo Bormida».

Si passa poi ai servizi rivolti all’accoglienza migranti divisi tra quelli rivolti agli adulti, con sede ad Acqui e operatività sul territorio acquese, e ai minori, presso il gruppo appartamento ubicato a Cassine. «“Senza frontiere” è il nome del progetto di servizio civile per cui sono disponibili 3 posti per sperimentarsi in questo campo».

Infine l’integrazione sociale. Centro nevralgico il “Ricre” di Acqui Terme « L’obiettivo del progetto “Con il mondo in tasca” è quello di migliorare la risposta al bisogno di integrazione sociale degli utenti dei servizi coinvolti nel progetto agendo sugli ambiti della cura del sé, dell’autonomia e della relazione e favorire nella comunità la conoscenza delle tematiche riguardanti il tema del disagio». Domani (martedì 26) alle ore 15, un incontro formativo su Meet. Contatti ed accrediti al numero 335.5964554.