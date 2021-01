Denunciato un 50enne: aveva un coltello da 20 cm nel bagagliaio dell'auto

NOVI LIGURE - A Novi Ligure un cinquantacinquenne italiano è stato denunciato dagli operatori Polfer per possesso di arma da taglio. Il controllo, effettuato all’arrivo di un treno regionale proveniente da Torino, ha consentito di rinvenire all’interno del bagaglio al seguito un coltello con una lama di 10 cm e di lunghezza complessiva di 20. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per porto abusivo di armi e il coltello è stato sequestrato.