Pd: "Quando il nuovo Assessore alla Cultura?’

ACQUI TERME - Sono passati diversi mesi dalle dimissioni dell’Assessore Alessandra Terzolo. Il tecnico, in verità stimato anche dalle minoranze consiliari, ha lasciato la Giunta di Lorenzo Lucchini perché vincitrice di un concorso indetto dal Casinò di Sanremo. Essendo un ‘amministratore di presenza’, non volendo gestire gli uffici comunali dal mare, ha deciso di riconsegnare il vincastro nelle mani del sindaco. Lucchini ha trattenuto per sé la delega alle Politiche Sociali ma per la Cultura ad oggi non è stato nominato alcun sostituto. «Il ritardo con il quale non si addiviene all’insediamento dell’assessore alla cultura riteniamo sia un grave errore – hanno commentato dalla sezione acquese del Partito Democratico - La stagione culturale estiva 2021 deve esser programmata oggi (poi pazienza se non potremo fare molto a causa del Covid). Pare esserci (come letto a proposito dell’Acqui Storia) una vera mancanza di punti di riferimento politici».

La speranza è di una soluzione nel breve termine e partecipata: «Riteniamo che in questo settore così importante per la crescita anche economica della città la vacatio sia durata troppo a lungo e si sia già concretata in un danno – hanno concluso - E poi cos’è questo mistero, questa mancanza di risposte ai giornali? Si sta amministrando una cosa pubblica mica un consesso privato! La trasparenza è un diritto dei cittadini e un dovere degli amministratori».