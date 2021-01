Un aiuto per la polizia locale

TORTONA - L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Tortona, nell'ambito dell'appalto multiservizi, ha ottenuto dal Consorzio Stabile Viagest, a costo zero per l'amministrazione comunale, un'apparecchiatura portatile “contatraffico” specificatamente progettata per i rilevamenti temporanei di traffico su strade a due corsie.

Per ciascun veicolo l’apparecchiatura (dotata di memoria fino a un milione di veicoli) è in grado di rilevare data e ora di transito al centesimo di secondo, corsia impegnata, direzione di marcia, velocità (da 10 a 225 Km/h) e lunghezza. L’apparecchiatura è stata consegnata il 21 gennaio scorso al Comando di Polizia Municipale e consentirà di monitorare e di valutare correttamente l'impatto del traffico nelle diverse strade comunali