Ecco Sini. Verso la difesa a 4

ALESSANDRIA - Simone Sini è un nuovo innesto per la difesa dell’Alessandria. Terzino sinistro, 29 anni il prossimo aprile, con oltre 70 presenze in B, arriva dall’Ascoli a titolo definitivo. Ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Il suo ingaggio può essere un segnale di novità tattiche soprattutto in difesa, passando alla linea a quattro.