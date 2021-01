Inaugurato il punto Aldi a Tortona

TORTONA - Pubblico numeroso ma ordinato questa mattina all'inaugurazione del nuovo supermercato della catena Aldi a Tortona lungo la statale per Alessandria. Il taglio del nastro è stato affidato alle mani del sindaco Federico Chiodi che ha parlato di "primo passo verso la riqualificazione dell'area in attesa degli altri che seguiranno e importante crescita occupazionale per i tortonesi: è sempre bello quando una nuova attività apre i battenti nel comune". Una gestione ordinata fra clienti e gente venuta semplicemente a curiosare ha permesso di evitare sia gli assembramenti all'esterno che le code alle casse.