Al via i lavori per il ripristino della Casale - Mortara

CASALE - La conferma di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana - è giunta durante una viedoconferenza tra il sindaco Federico Riboldi e i responsabili territoriali della società: la linea Casale – Mortara sarà ripristinata.

Gravemente danneggiato durante l’esondazione del fiume Sesia nell’ottobre scorso, il tratto di ferrovia che corre sul territorio della frazione di Terranova vedrà quindi un importante intervento il cui termine è previsto entro la fine di settembre.

«Una notizia molto importante per l’intero territorio – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – e di questo voglio ringraziare Rfi per l’ingente investimento che ha voluto stanziare per la linea Casale – Mortara. Terminati i lavori sarà fondamentale che tornino a viaggiare i treni, consentendo così di riattivare la tratta che dalla nostra città porta a Milano: il nostro impegno in questa direzione sarà massimo e speriamo che lo diventi anche per le Regioni Lombardia e Piemonte!».

In particolare i lavori prevedono, nei circa due chilometri della linea ferroviaria Casale-Mortara danneggiati, la rimozione e smaltimento del materiale trasportato dall’alluvione, la ricostruzione della sede ferroviaria danneggiata, con il rinnovo e il risanamento dei binari, e il ripristino degli impianti di segnalamento.