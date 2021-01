Argine Consolata: lavori consegnati, 3 milioni di euro di investimento

CASALE - Martedì scorso 26 gennaio, Luigi Mille, direttore generale di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po - ex magistrato per il fiume Po), ha fatto visita al Comune di Casale Monferrato. Con l’ingegnere Mille erano presenti anche i tecnici Aipo Gianluca Zanichelli, Antonio Arena e Andrea Bertazzo.

È stata l’occasione per fare il punto della situazione sui molti interventi che l’Agenzia sta effettuando sul territorio: «Tra le notizie più importanti – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi -, l’assunzione di tre nuovi dipendenti per la sede Aipo di Casale Monferrato, scongiurando così ogni voce di chiusura, e la consegna dei lavori per l’arretramento dell’argine Consolata, un altro degli interventi attesi da vent'anni per un investimento complessivo di 3 milioni di euro. Un grazie all’ingegner Mille e a tutti i tecnici Aipo per la disponibilità e l’impegno che stanno dimostrando per il nostro territorio e alla Regione Piemonte».

Allo stesso incontro ha partecipato anche il C.Al.Ca: qui la relazione.