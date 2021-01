Consiglio di Casale unanime: la Sala Consiglieri verrà intitolata a Borsellino e Falcone

CASALE - La Sala Consiglieri di Palazzo San Giorgio verrà intitolata alla memoria dei due magistrati vittime della mafia Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Nella serata di ieri il consiglio comunale casalese ha infatti approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia che ha accolto la proposta emendata dalle minoranze: «La mozione prevedeva l'intitolazione al solo Borsellino perchè era nostra intenzione omaggiare la memoria di Falcone dedicandogli un'altra sala - ha spiegato Tatiana Mantovan (FdI) - ma abbiamo capito, grazie ai nostri colleghi che hanno giustamente proposto questa estensione del tributo, che non fosse giusto separarli: hanno sempre vissuto uno al fianco dell'altro, durante l'infanzia e negli anni di lotta contro la mafia, condividendo, purtroppo, anche lo stesso fatale destino».

«Essendo siciliano sento ancora più vicina a me questa decisione. Ho conosciuto la sorella di Paolo Borsellino quando è venuta in città per l'intitolazione dei giardinetti ai due magistrati e in quell'occasione ha sottolineato come la cosa importante era che i nomi comparissero insieme. È giusto che venga messo in risalto come abbiano sacrificato la loro vita per il bene assoluto» le parole di Pino Iurato (Pd).

«Quest'iniziativa non sarà la prima a livello nazionale ma a livello locale sono sicuro possa essere d'aiuto per le nuove generazioni: quando qualche scolaresca verrà in visita al Comune e i bambini si chiederanno chi sono stati i due uomini che l'apposita targa commemorerà, scopriranno che sono stati due eroi italiani e potranno prenderli come esempio» ha detto Giampiero Farotto (FdI).

«La mafia purtroppo non è finita con Borsellino e Falcone, è giustissimo onorarne la memoria per ricordarci che la lotta non è terminata e anzi, il terreno fertile per le attività di stampo mafioso continua ad aumentare, per questo è importante che lo stato con le sue istituzioni implementi energie e risorse in questa battaglia» l'appello del capogruppo della Lega Alberto Drera a cui ha fatto eco anche il capogruppo dei Dem Luca Gioanola: «Concordo con l'intervento del consigliere Drera. Voglio ringraziare i consiglieri di Fratelli d'Italia per aver accolto positivamente la nostra idea e appoggio pienamente questo tributo a due dei personaggi più importanti della storia italiana».