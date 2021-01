Palazzo Atc, cade il contro soffitto del porticato

NOVI LIGURE — In un palazzo dell’Atc di viale Pinan Cichero a Novi Ligure crolla un contro soffitto e devono intervenire i vigili del fuoco. È successo ieri sera, al civico 47, dove da diversi giorni gli abitanti avevano segnalato una grave perdita d’acqua. «Una settimana di chiamate al servizio manutenzione dell’ente case popolari, ma nessuno è intervenuto – dice Antonella Gallo, una delle residenti – Ho cercato di spiegare all’operatore che la situazione era grave, ma nulla».

Finché ieri sera non si è verificato il cedimento: una porzione del contro soffitto del porticato è caduto a terra, con il rischio di ferire chi si fosse trovato a passare lì sotto in quel momento. I vigili del fuoco hanno perimetrato l’area pericolosa e questa mattina, anche grazie all’intervento del vicesindaco Diego Accili, sono arrivati i tecnici dell’Atc per fermare la perdita d’acqua e riparare il guasto.