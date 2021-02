Da oggi riaperti al pubblico la biblioteca Civica e il Centro comunale di Cultura di Valenza

VALENZA - Con l’ingresso del Piemonte in zona gialla la biblioteca Civica e il centro comunale di cultura di Valenza hanno riaperto al pubblico con un nuovo orario. È infatti ora possibile accedere a Palazzo Valentino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 per i soli servizi di prestito e restituzione dei volumi e per visitare la mostra fotografica “Persone per le persone, un giorno con gli operatori AMV” di Alessio Vescovo.

Rimane valido il servizio di prenotazione dei libri e per gli appuntamenti in orari differenti da quelli di apertura indicati. Per usufruire del servizio di prenotazione è necessario chiamare allo 0131-949286 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) oppure scrivere una email a biblioteca@comune.valenza.al.it. Tutte le novità reperibili in biblioteca sono consultabili sul sito del Comune di Valenza e sulla pagina facebook Biblioteca Civica di Valenza.