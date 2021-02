In paese arrivano i bidoni intelligenti

CAVATORE - Anche Cavatore aderisce alla raccolta differenziata 'Made in Econet'. La prassi per il conferimento dei diversi materiali seguirà il modello dei piccoli centri con grandi contenitori ad apertura personalizzata mediante badge. «Sabato 6 febbraio, dalle 8.30 alle 13.30 presso il Municipio proseguirà l’iniziativa di distribuzione badge per l’avvio della raccolta differenziata – informano dal Comune – Per favorire il distanziamento e mantenere un’adeguata soglia di sicurezza, l’accesso agli eco-sportelli sarà limitato ad una sola persona alla volta munita di mascherina. Gradita la prenotazione al numero 0144.320753 o alla mail del comune».