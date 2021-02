Ad Acqui una settantina i positivi. Al 'Galliano' 25 ricoveri

ACQUI TERME - Pur in leggera salita rispetto alla tendenza delle ultime settimane, al momento l'aumento dei contagi accertati sul territorio rimane comunque sotto controllo e nell'ordine di poche unità. In tutto l'Acquese (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio) sono infatti circa 130 le positività al test Covid registrate dall'Unità di crisi regionale.

All'ospedale 'Monsignor Galliano', invece, dopo che la scorsa settimana i pazienti positivi al test per la prima volta dopo più di due mesi erano scesi sotto le 20 unità, in base ai dati comunicati dall'Asl alle 10 di questa mattina si contavano 25 i posti letto Covid: 3 di questi nel reparto di terapia intensiva, 2 persone sono invece in attesa dei risultati del tampone.

Nei comuni

Anche nei comuni si registra un lieve aumento dei casi: ad Acqui sono al momento una settantina i casi accertati, una decina a Strevi (secondo comune per numero di positività), seguono Visone, Rivalta Bormida, Pareto con 6 residenti positivi.

La nota positiva è che salgono a 14 i Comuni "Covid free": Alice Bel Colle, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Orsara Bormida, Ponti, Ponzone, Ricaldone e Terzo.