Addio a Jean, la sua voce resterà per sempre

NOVI LIGURE — Si è spento, dopo una grave malattia, Jean Formiga, giovane novese, di origine ivoriana. Dopo aver frequentato il Boccardo, a Novi, si era iscritto al liceo Plana, indirizzo Musicale, dove si è diplomato nel 2019. Il suo grande talento, oltre al suo animo gentile e al suo sorriso, restano il regalo prezioso per tutti coloro che lo hanno conosciuto. La malattia, scoperta proprio mentre frequentava la quinta, i lunghi periodi di cura in ospedale, non gli avevano impedito di raggiungere il traguardo della maturità.

“Jean era un ragazzo formidabile. Anche dopo il diploma eravamo rimasti in contatto. Stava progettando il suo futuro, nel mondo della musica, e sono certo che ci sarebbe riuscito, per il suo talento e la sua umanità. E' una grande perdita per tutti, era impossibile non volergli bene”, commenta, profondamente commosso, il dirigente del Saluzzo Plana Roberto Grenna. Nell'ultimo periodo, insieme agli ex compagni, aveva anche composto e musicato alcuni brani.

“La sua perdita è un dolore incredibile per me e per tutti quelli che lo hanno conosciuto”, lo ricorda il professor Alberto Ricci, docente di Musica al Boccardo. I funerali si terranno giovedì, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore a Novi.