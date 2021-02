Cercasi bidello al Conservatorio, un postino e un accalappiacani

ALESSANDRIA - Il Conservatorio di musica “Antonio Vivaldi” Via Parma, 1 Alessandria, ricerca 1 lavoratore, qualifica Area 1 Coadiutore – ex collaboratore scolastico. Mansioni specifiche: pulizia, cura degli spazi, sorveglianza, guardiania e accoglienza del pubblico. Tempo determinato part time 25 ore. Durata: dalla conclusione delle procedure di selezione al 31 dicembre 2021.

L’avviso pubblico dell’offerta sarà pubblicato dal 3 al 9 febbraio 2021. La candidatura potrà essere effettuata dal 10 febbraio ore 09:00 al 13 febbraio 2021 ore 23:50.

Requisiti: essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado; in caso di utilizzo dell’ISEE per la candidatura, dovrà essere in corso di validità per l’anno 2021.

Sarà possibile candidarsi esclusivamente on line sul sito www.agenziapiemontelavoro.it sezione "chiamata pubblica", dove si potranno trovare tutte le informazioni necessarie.

OFFERTE DI LAVORO SETTORE PRIVATO

Terzo valico (Provincia di Alessandria e zone limitrofe): Sanità e Sicurezza srl, società che opera nell’ambito della tutela della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro, ricerca personale medico e infermieristico esperto nell’emergenza o neolaureato, per ampliamento organico, da assumere con contratto a tempo indeterminato/partita iva, per la gestione del pronto soccorso all’interno dei cantieri e delle infermerie all’interno dei campi base, realizzati per la costruzione delle grandi opere. Per informazioni: www.sanitaesicurezza.it. Inviare cv a sanita.sicurezza@gmail.com





Azienda privata ricerca 1 A DDETTO NON QUALIFICATO AL CANILE Mansioni: la risorsa si occuperà del recupero di animali feriti o segnalati per necessità di assistenza, cura degli animali presenti in strutture dedicate alla custodia. Requisiti: patente B e in possesso di mezzo proprio, la persona è amante degli animali, è di robusta corporatura, disponibile alla pulizia e riordino dei locali adibiti agli animali in custodia, disponibile 24 ore su 24 a seguito di chiamata di assistenza dalle forze dell'ordine. Utilizzo di mezzo proprio per il servizio di recupero. Disponibile a conseguimento patentino di idoneità alla mansione se non già in suo possesso. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Tipologia di inserimento: partita iva per contratto iniziale di 1 anno. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13641.





Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA MURATORE : Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di muratore in cantieri all'aperto e al chiuso. Requisiti: Non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e volontà di acquisire le competenze specifiche, età compresa tra 18 e 29 anni. Richieste competenze trasversali: capacità di rispettare le indicazioni impartite, anche nel rispetto dei tempi assegnati; capacità di lavorare in collaborazione con altri colleghi. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte in base ai lavori commissionati. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato full-time con orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13499.





Azienda privata ricerca 1 MURATORE : Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di muratore in cantieri all'aperto e al chiuso. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione; capacità di svolgere in autonomia i lavoro assegnati, capacità di lavorare in collaborazione con altri colleghi e di rispettare i tempi di lavoro concordati. Possesso di patente B e automunito. Titolo preferenziale: essere in possesso di attestati di corsi di formazione obbligatoria nel settore edile. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte in base ai lavori commissionati. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time con orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13494.





Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE : Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di impiegato/a tecnico-commerciale addetto/a ai rapporti con la clientela ed alla gestione degli ordini settore riferimento carrozzerie industriali. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma o laurea in ambito tecnico, di buona conoscenza del programma di Autocad e della lingua Inglese, di ottime doti commerciali e relazionali nei confronti della clientela, di patente b automunito. Preferibile residenza o domicilio in Alessandria o zone limitrofe ed esperienza nel settore. Richiesta disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: Solero (AL). Tipologia di inserimento: Inizialmente contratto a tempo determinato full time. Orario di lavoro da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. 13313





Azienda privata ricerca 1 PORTALETTERE Mansioni: la persona si occuperà di consegna di corrispondenza (posta ordinaria, raccomandate, atti giudiziari) nella città di Alessandria e territori limitrofi. Requisiti: possesso patente e muniti di mezzo proprio, competenze informatiche (utilizzo posta elettronica e palmare). Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi, con orario di lavoro part time. Sede di lavoro: Alessandria e comuni limitrofi. Se interessati candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta n. 13245.





Azienda privata ricerca 1 INGEGNERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea in ingegneria, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12932.





Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di laurea in ingegneria, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12932. Azienda privata ricerca 1 OPERATORE TECNICO DI CANTIERE Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto/a ai trasporti, all’assistenza al cantiere di perforazione ed al montaggio/smontaggio di elettropompe. Requisiti: è indispensabile la patente C per conduzione di autocarro con gru. Se non già in possesso di patentino gru con radiocomando, la risorsa dovrà frequentare apposito corso per il suo conseguimento, a spese dell’azienda assuntrice. Analoga procedura per il corso formazione lavoratori. E’ gradita conoscenza di meccanica di base, di motori endotermici e di elettrosaldatura. Esperienza preferibile. Sede di lavoro: Alessandria e province limitrofe generalmente senza trasferte plurigiornaliere. Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time. Previsto inquadramento al 4° livello con contratto nazionale metalmeccanici artigiani. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 12850.

OFFERTE RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68 – 99)

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A SCRITTURE CONTABILI: COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART1. L.68/99)

MANSIONI: la risorsa si occuperà delle registrazioni contabili di prima nota, registrazione fatture, riconciliazioni bancarie, pagamento F24, pratiche amministrative varie. REQUISITI: capacità di utilizzo del personal computer e dei principali applicativi (Word - Excel - Outlook - Internet) gradita conoscenza del gestionale Zucchetti; patente B automunito; gradita la conoscenza della lingua inglese; RESIDENZA E/O DOMICILIO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA; SEDE DI LAVORO: Fubine; TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato superiore a 6 mesi part-time 21 ore settimanali.

ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13564.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO MANUTENZIONE AREE VERDI : COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART1. L.68/99)

Mansioni: la risorsa si occuperà della pulizia delle aree pubbliche, della manutenzione del verde pubblico e delle pulizie in generale. Requisiti: capacità minima di utilizzo di decespugliatore - soffiatore - attrezzature manuali - capacità di movimentazione manuale dei carichi- patente B Automunito. Residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria. Sede di lavoro: comune limitrofo ad Alessandria; non raggiungibile con mezzi pubblici.Tipologia di inserimento: Tempo determinato 6 mesi part time 8 ore settimanali articolato su due giorni. Esperienza pregressa: preferibile. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13501.

Mansioni: la risorsa si occuperà della pulizia delle aree pubbliche, della manutenzione del verde pubblico e delle pulizie in generale. Requisiti: capacità minima di utilizzo di decespugliatore - soffiatore - attrezzature manuali - capacità di movimentazione manuale dei carichi- patente B Automunito. Residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria. Sede di lavoro: comune limitrofo ad Alessandria; non raggiungibile con mezzi pubblici.Tipologia di inserimento: Tempo determinato 6 mesi part time 8 ore settimanali articolato su due giorni. Esperienza pregressa: preferibile. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13501.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATI: COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVI DISABILI (ART. 1 L. 68/99). Mansioni: la risorsa si occuperà del servizio di reception con controllo accessi delle ditte esterne, protocollo Covd-19 (misurazione della temperatura corporea e verifica dei DPI); apertura e chiusura dei dispositivi di accesso; operazioni di pesata dei mezzi pesanti. Requisiti: capacità di utilizzo del personal computer e dei principali applicativi (Word - Excel - Outlook - Internet); patente B, automunito; non aver riportato condanne penali e non avere pendenze in corso; residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: Tempo determinato superiore a 6 mesi full time con turnazione diurna e notturna in gg feriali e festivi. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org codice offerta 13560.

AVVISI DI CHIAMATA SUI PRESENTI ENTI PUBBLICI

Sarà possibile presentare le domande a partire dal giorno 01/02/2021 fino al giorno 15/02/2021 esclusivamente on line, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.agenziapiemontelavoro.it (sezione Chiamate sui presenti L.68/99)



AVVISO n. 97043

N. 09 profili di Coadiutore Amministrativo, Sede lavoro: Alessandria riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili) chiamata nominativa in convenzione. Durata Contratto: tirocinio 6 mesi+6 mesi rinnovabili. Orario settimanale: tempo pieno 36 ore settimanali. Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo o del diploma di Licenza Media inferiore. Competenze richieste: conoscenza base del pacchetto Office (Word, Excel, ecc)

AVVISO n. 97053

N.02 profili di Addetto Supporto Manutenzione. Sede lavoro: Alessandria, riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili). Chiamata nominativa in convenzione. Durata Contratto: tirocinio 6 mesi+6 mesi rinnovabili. Orario settimanale: tempo pieno, 36 ore settimanali. Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo o diploma di Licenza Media inferiore. Competenze richieste: competenze base di utilizzo pacchetto office (Word, Excel, ecc). Sufficiente grado di autonomia e capacità di collaborazione con i colleghi e partecipazione attiva e propositiva.

AVVISO n. 97049

N. 01 profilo di Addetto Manutenzione Civile e Industriale, Sede lavoro: Alessandria. Riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili). Chiamata nominativa in convenzione. Durata Contratto: tirocinio 6 mesi+6 mesi rinnovabili. Orario settimanale: tempo pieno 36 ore settimanali . Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo o diploma di Licenza Media inferiore. Competenze richieste: competenze base di utilizzo pacchetto office (Word, Excel, ecc.), preferita esperienza nella mansione, preferita formazione quale impiantista civile/industriale.

AVVISO n. 97045

N. 03 profili di Muratore/Decoratore, Sede lavoro: Alessandria riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili) chiamata nominativa in convenzione. Durata Contratto: tirocinio 6 mesi+6 mesi rinnovabili. Orario settimanale: tempo pieno 36 ore settimanali. Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo o del diploma di Licenza Media inferiore. Competenze richieste: patente B, preferibile esperienza pregressa nella mansione.

AVVISO n. 97047

N. 03 profili di Addetto Portineria/Accoglienza. Sede lavoro: Alessandria, riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili). Chiamata nominativa in convenzione. Durata Contratto: tirocinio 6 mesi+6 mesi rinnovabili. Orario settimanale: tempo pieno 36 ore settimanali. Titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo o del diploma di Licenza Media inferiore. Competenze richieste: capacità di gestione dell’utenza.

AVVISO n. 97046

N. 04 profili di Addetto Distribuzione Farmaci. Sede lavoro: Alessandria, riservato agli iscritti nelle liste art. 8 Legge 68/99 (art.1 disabili) chiamata nominativa in convenzione. Durata Contratto: tirocinio 6 mesi+6 mesi rinnovabili. Orario settimanale: tempo pieno 36 ore settimanali . Titolo di studio richiesto: Scuola dell’obbligo o del diploma di Licenza Media inferiore. Competenze richieste: competenze base di utilizzo pacchetto office (Word, Excel, …), capacità di collaborazione con i colleghi e partecipazione attiva e propositiva.