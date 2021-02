Non riconosce lo stato italiano e dà di matto al controllo della stradale

ACQUI TERME - Ha cercato di evitare la sanzione amministrativa che gli Agenti della Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme avevano accertato nei suoi confronti, omettendo di consegnare un documento d'identità e di dichiarare le proprie generalità al fine di farsi identificare.

È quanto commesso da O. F., classe 1983 di Acqui Terme che, alla richiesta di fornire i documenti, ha opposto un netto rifiuto giustificato dalla volontà di non essere sottoposto a controllo di Polizia in quanto “non riconosceva lo Stato in cui al momento si trovava, poiché cittadino del mondo".

Gli Agenti della Polizia Stradale di Aqui Terme hanno dunque avviato una serie di accertamenti finalizzati all’identificazione del soggetto mediante l’utilizzo delle banche dati in uso alle Forze di Polizia, analizzando altresì le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

L’uomo, vistosi ormai alle strette, ha iniziato a dare in escandescenza nonostante gli operatori, invano, abbiano cercato di tranquillizzarlo ed anzi, forte del proprio convincimento, ha proseguito con la sua condotta non collaborativa, minacciando anche gli Agenti di possibili ritorsioni in caso di sanzioni elevate a suo carico.

Oltre alle violazioni di carattere amministrativo l'uomo è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per omessa indicazione delle proprie generalità e minaccia a Pubblico Ufficiale.