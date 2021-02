Sistema 'Zerocoda' anche per Radiologia e poli ambulatorio

ALESSANDRIA - Il sistema Zerocoda all’ospedale civile di Alessandria è in costante crescita: da ieri, lunedì 1° febbraio, è infatti disponibile il servizio di prenotazione online anche per il poliambulatorio Ghilini e per la Radiologia. L’obiettivo è quello di facilitare la gestione degli appuntamenti relativi nel primo caso all’elettrocardiogramma e nel secondo alla radiografia del torace.

Prenotarsi è molto semplice e veloce: è necessario registrarsi a questo link oppure tramite app Zerocoda, selezionare il presidio Ao Alessandria - Ospedale Civile, quindi il servizio desiderato: Ecg c/o Poliambulatorio Ghilini oppure Rx Torace c/o Radiologia, infine scegliere la data e l’ora dell’appuntamento (Ecg - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 / Rx Torace - dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.40).

Successivamente, il paziente riceverà un sms e/o una mail di conferma con il numero della prenotazione. Il paziente dovrà presentarsi il giorno dell’appuntamento munito di tale numero, almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito.