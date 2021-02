Una messa per festeggiare la 'Giornata per la vita'

TORTONA - Il Centro di Aiuto alla Vita tortonese celebrerà la quarantatreesima ‘Giornata nazionale per la vita’ con una messa in cattedrale domenica 7 febbraio alle 10.30.

«In questa giornata - dicono dal Centro - desideriamo richiamare l’attenzione su ogni madre e donna con una gravidanza difficile o indesiderata affinché non sia lasciata sola e si costruisca una rete di condivisione e sostegno che l’aiuti a superare i momenti difficili e le permetta di accogliere il bambino». Accanto a proposte ormai strutturate come lo "Zainetto per la vita" e il "Progetto Gemma", due bellissimi progetti che permettono da tempo l’adozione a distanza di una mamma e del suo bambino, il Centro organizza corsi di formazione per volontari grazie alla collaborazione con i Cav limitrofi di Novi Ligure, Voghera e Castelnuovo Scrivia.

Chiunque voglia avere informazioni e iscriversi al corso di formazione può contattare l'indirizzo mail cavtortona@gmail.com o tramite messaggio whatsapp al numero 338 3930486. Inoltre è sempre attivo il numero verde (anche anonimo) 800 813 000, la possibilità di una chat anonima sul sito www.sosvita.it e il servizio per le madri che hanno avuto una gravidanza difficile e troveranno localmente un vero ascolto e un concreto aiuto ai numeri: Adele 339 8664264 – Anna 339 1808390.