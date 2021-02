Alice Bel Colle, mano tesa della Coldiretti a chi ha bisogno

ALICE BEL COLLE - Stamani il paese di Alice Bel Colle ha ricevuto un pacco prezioso. La Coldiretti nell’ambito delle proprie azioni di solidarietà ha recapitato sul poggio una fornitura di prodotti nostrani. «Non si ferma la solidarietà Coldiretti con la consegna dei pacchi contenenti l'eccellenza agroalimentare 100% Made in Italy – ha commentato Bruno Roffredo, Presidente Coldiretti per la zona di Acqui – Beni destinati alle famiglie più bisognose individuate sui territori con l'aiuto delle amministrazioni Comunali».

«E’ una lodevole iniziativa questa di Coldiretti – ha aggiunto il sindaco Gianfranco Martino – Oggi tramite i suoi delegati locali, il Presidente Roffredo e il Segretario Andrea Branda, nell'aula del Consiglio Comunale ha consegnato, insieme al sottoscritto, un generoso pacco alimentare ad una famiglia alicese. Questo è un’ulteriore dimostrazione dell'importanza delle associazioni agricole per lo sviluppo, la valorizzazione e il fondamentale sostegno sociale al nostro territorio. A loro il mio ringraziamento personale e quello di tutta la comunità alicese»

Sono numerose le situazioni critiche e le richieste delle famiglie in difficoltà? «Per fortuna non molte – ha risposto il primo cittadino - Direi poche famiglie (nell'ordine di 3,4) e qualche singolo\a hanno fatto richiesta di buoni alimentari o saltuariamente di un aiuto per affrontare un momento difficile magari per mancanza di lavoro. Per quanto di mia conoscenza dovrebbe trattarsi di situazioni temporanee e non particolarmente gravi che spero a breve possano, anche grazie al nostro aiuto, trovare una soluzione»