Hsl incerottata, buon punto

MONTJOVET – Un Hsl Derthona rappezzato va a fare visita alla grande sorpresa del campionato finora e torna con un punto pesantissimo (0-0): i valdostani – neopromossi come i ragazzi di Pellegrini – nella prima parte del torneo sono sembrati anche essere in grado di giocarsela per il primo posto con il Bra, poi una serie di risultati negativi ha costretto la squadra dell’ex grigio Cretaz a ridimensionare i propri obiettivi. Lunghissimo l’elenco degli indisponibili: se almeno Cirio e Draghetti sono in panchina, mancano i lungodegenti Teti, Mutti, Varela e Concas a cui si aggiungono gli infortuni di Kanteh e Manasiev che costringono Pellegrini a fare il possibile in attesa di domenica prossima quando finalmente si concluderà la serie di impegni ogni tre giorni. Il primo tempo scorre tranquillo senza grossi sussulti: va più vicino al gol il Pont Donnaz con Varvelli spesso ben innescato da Lauria ma altrettanto spesso in posizione di fuorigioco e con Ciappellano – ex di giornata – che sull’unico calcio d’angolo a favore dei padroni di casa nel primo tempo colpisce di testa ma non centra il bersaglio grosso. L’Hsl Derthona non ha comunque particolari problemi nel gestire l’incontro, e si rientra negli spogliatoi con le reti inviolate.

A inizio ripresa proteste vivaci degli ospiti per un fallo su Gueye lanciato a rete da Corbier che controlla e si libera al tiro ma viene agganciato al limite dell’area senza che l’arbitro intervenga. Al 20’ la prima giocata interessante di Spoto lo vede recuperare palla a centrocampo di potenza, vincere un paio di rimpalli fra bravura e fortuna e arrivare al tiro che purtroppo è centrale e facile preda per Vinci. Per gli ultimi venti minuti più recupero Pellegrini inserisce Draghetti come con il Chieri, ma ad andare vicini al vantaggio sono i padroni di casa con un cross dalla destra di Jeantet che trova Masini pronto al colpo di testa sul palo lontano ma impreciso nella conclusione che finisce sopra la traversa. Ci vuole poi una superparata di Rosti al 34’ per salvare la sua porta su una punizione di Lauria che genera due calci d’angolo non sfruttati dal Pont Donnaz, poi ancora Rosti chiude lo specchio della porta a Jeantet da posizione defilata sulla destra. Negli ultimi cinque minuti Pellegrini perde anche Magné per infortunio che viene sostituito da Gjura all’esordio, ma la difesa dei tortonesi regge e la striscia di risultati positivi continua.

PDHAE – HSL DERTHONA 0-0

PDHAE (4-2-3-1): Vinci; Sassi, Ciappellano, Balzo, D’Onofrio (28’ st Jeantet); Tanasa, Cena (45’ st Paris); Filip (23’ st Gambino), Lauria, Masini; Varvelli. A disp. Gini, Ruatto, Scala, Montenegro, Benedetto. All. Cretaz

HSL DERTHONA (4-3-3): Rosti; Corbier, Magnè (41’ st Gjura), Emiliano, Tordini; Palazzo, Lipani, Nsingi (25’ st Draghetti); Gualtieri (50' st Negri), Spoto (46’ st Cirio), Gueye. A disp. Parodi, Maggi, David, Cecon, Casagrande. All. Pellegrini

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco

NOTE Ammoniti Gueye, Tordini, Lipani, Palazzo. Calci d’angolo 6-1 per il Pont Donnaz. Recupero pt 3’; st 5’