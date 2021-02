Casale, pari dal dischetto con l'Arconatese

CASALE MONFERRATO Sfida casalinga importantissima per il Casale che ospita al 'Natal Palli' l’Arconatese di Livieri, a quota 16 in classifica proprio come i nerostellati e reduce da una serie di risultati negativi. Nei minuti iniziali del match entrambe le formazioni si studiano e prendono le misure fino al 19’ quando un eurogol dell’ex Manuel Pavesi sblocca il risultato in favore degli ospiti: con un bel dribbling in area sulla destra, l’attaccante rientra sul sinistro e lascia partire un tiro che si insacca all’incrocio dei pali lasciando Drago immobile. Il Casale non resta troppo a guardare e pochi minuti dopo riapre la partita: Vecchierelli, un altro ex di giornata, commette fallo in area di rigore su Coccolo e l'arbitro non ha esitazioni: dal dischetto va Colombi che freddo non sbaglia, realizza la sua seconda rete consecutiva e porta i nerostellati sull’1-1.

Nella ripresa i ritmi della partita calano e sono davvero poche le azioni da segnalare: Buglio - che deve ancora fare a meno di Poesio - inserisce Mullici e Cocola per dare un po' di vivacità al match con forze fresche ma non basta: al fischio finale il punteggio è ancora 1-1 e a festeggiare per il punto sono sicuramente più gli avversari che i nerostellati. Domenica ultima giornata del girone di andata con trasferta sul campo dell'imprevedibile Legnano: i 'lilla' arrivano dal k.o. sul campo della Sanremese e vorranno riscattarsi davanti al loro pubblico, il Casale deve vincere per cercare di fare quanti più punti possibile per non cominciare il girone di ritorno con un distacco eccessivo dalla zona salvezza.

Casale – Arconatese 1-1

Marcatori: pt 19’ Pavesi, 24’ Colombi rig.

CASALE: Drago, Fabbri (35’ Nouri), M’Hamsi, Todisco (st 20’ Mullici), Cintoi, Bettoni, F. Romeo, Raso, Colombi (st 35’ Cocola), Coccolo, Franchini. A disp.: Tarlev, Guida, Fontana, Selmi, Graziano, Lanza. All.: Buglio

ARCONATESE: Botti, Marcone, Gatelli, Vecchierelli, Bianchi, P. Romeo, Spinelli (st 20’ Foglio), Menegazzo, Marra (st 30’ Pastore), Pavesi (st 30’ Santonocito), Coulibaly. A disp.: Alio, Tumino, Principi, Serafini, Veroni, Di Maggio. All.: Livieri

Arbitro: Boiani di Pesaro



NOTE Ammoniti: Romeo.