Collaborazione proficua fra il Vivaldi e la città

ALESSANDRIA - Giovedì 28 gennaio il consiglio di amministrazione del conservatorio Vivaldi di Alessandria, presieduto da Renato Balduzzi, ha dedicato la prima parte della sua riunione all’incontro con il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Nell’incontro sono stati ricordati gli ottimi rapporti che da sempre legano la città al suo conservatorio, le molte occasioni di reciproca collaborazione e sono infine state delineate alcune strategie per lo sviluppo futuro di tali rapporti. Il presidente Balduzzi ha messo in luce la volontà del conservatorio di ulteriormente migliorare, nonostante le difficoltà derivate dalla pandemia, la propria presenza nel territorio alessandrino, indicando alcune linee lungo le quali si potrà utilmente collaborare in futuro su argomenti quali il potenziamento dell’ospitalità per gli studenti e i docenti fuori sede, il reperimento di spazi aggiuntivi per la didattica e la produzione artistica, la progettazione di manifestazioni artistiche in collaborazione.

Nell’occasione, erano presenti, oltre al presidente, il direttore Giovanni Gioanola, Sergio Marchegiani in rappresentanza dei docenti, Matteo Montaldi in rappresentanza degli studenti, il vicedirettore Marco Santi, Alessandra Gatti e Irene Molina.