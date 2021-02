Il Museo Civico di Casale riapre le sue sale a partire da domani

CASALE – A partire da domani, giovedì 4 febbraio, anche il Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi di Casale riapriranno le proprie sale al pubblico come previsto dall’ultimo Dpcm, data l’entrata del Piemonte in ‘zona gialla’.

I visitatori troveranno diverse novità: la prima già nel Chiostro di Santa Croce, dove, fino a fine febbraio, potranno ammirare delle nove opere monumentali dell’artista Helidon Xhixha installate in alcuni luoghi simbolo della città. Se prima di entrare al Museo si vorrà fare una fotografia a Inner peace, Roccia Marina o Corallo d’acciaio e condividerla sui social con l’hashtag #casalerisplende, si potrà inoltre partecipare al concorso che prevede in palio un disegno dell’artista. Le novità all’interno del Museo, invece, si potranno trovare in tutte e tre le sezioni: nella Pinacoteca con le opere ‘Imperdibili’, nella Gipsoteca e nella sala dedicata a Carlo Vidua.

Il Civico sarà quindi aperto il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30. Gli ingressi saranno contingentati e la prenotazione è fortemente consigliata, compilando il form presente alla pagina dedicata del sito del Comune oppure chiamando ai numeri 0142 444249 o 0142 444309. «Dopo la prima settimana di apertura – ha spiegato l’assessore Fracchia – valuteremo se rivedere gli orari: dato che saremo costretti a tenere chiuso il Museo nei week-end, non è detto, infatti, che si possano prevedere altri giorni di visita durante la settimana».