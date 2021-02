Mustacchio, domani il controllo

ALESSANDRIA - Né in campo, né in panchina. A sorpresa, perchè ieri era nei 23 convocati per la gara di oggi, Mattia Mustacchio ha seguito la partita in tribuna. Per un tempo seduto, la ripresa in piedi, a commentare e spronare i compagni.

Senza sorriso: perché, evidentemente, il risultato non piace neppure a lui, e, anche, perché è un po' in apprensione per le sue condizioni, come lo sono tecnico, società e tifosi. "Affaticamento muscolare" la motivazione della sua assenza: che sia un problema muscolare lo ribadisce anche Moreno Longo nel dopogara. "Il giocatore farà un controllo domani e avremo indicazioni più precise". Il dubbio che non sia disponibile per il derby con il Novara c'è, ed è concreto, anche se gli esami daranno la diagnosi esatta.

LEGGI QUI IL TEMPO REALE DI ALESSANDRIA - LECCO

Rischiano di essere più lunghi i tempi per Cristian Mora: già nel recupero, in una progressione sulla fascia destra, senza avversari a contrastarlo, ha fermato bruscamente la corsa e si è accasciato a terra. Nel suo caso potrebbe trattarsi di stiramento o di strappo: come sempre accade per questi infortuni muscolari, dovranno passare 48 anni prima di tac o risonanze, ma l'espressione mentre lascia il campo, sorretto dal Crisanto e dal massaggiatore Conti, visibilmente sofferente, non rende certo ottimisti.