Piano triennale dei lavori pubblici: previsti investimenti per 4 milioni di euro

OVADA - Un investimento di 4.180.000 euro, dall’anno in corso fino al 2023. È questo l'importo complessivo previsto dal Piano Triennale delle Opere che, nello specifico, si basa su una programmazione di 1.750.000 euro per l’anno in corso, 1.700.000 euro per il successivo, 730 mila euro negli ultimi dodici mesi, che concluderanno il ciclo. Una cifra in qualche modo aggiornata al rialzo rispetto alle indicazioni già manifestate del documento precedente, il cui arco temporale si concludeva nel 2022, con appena (si fa per dire) 3.500.000 euro.

Per il 2021 la cifra più significativa riguarda l’ammodernamento della scuola Damilano di via Fiume, in particolare il rifacimento del tetto che risale al 1928. Spesa totale: 1.050.000 euro. Spicca poi un investimento da 800 mila euro, previsto in due momenti successivi tra l'anno in corso e il 2022, per l'ammodernamento del polisportivo Geirino. "Crediamo - ha commentato di recente il sindaco, Paolo Lantero - nel valore educativo dello sport e nel volano che l'impianto genera ogni anno in termini frequentazioni. Queste sono le ragioni della nostra decisione". Il dettaglio degli interventi sarà messo a punto dall'ufficio tecnico. "Siamo contenti - ha commentato il presidente di Servizi Sportivi, Mirco Bottero - che finalmente si torni a dare importanza a questo impianto, con una programmazione di investimenti su più anni". L'indirizzo in qualche modo ha convinto anche Pier Sandro Cassulo, capogruppo di "Ovada viva".

"In generale gli impianti sportivi sono una ricchezza per la città - ha spiegato - E' giusto investire ora come non è stato fatto negli anni precedente. E' necessario però si va anche nella direzione di una riduzione dei costi e, di conseguenza, dei contributi comunali per la gestione". Di avviso diverso Mauro Lanzoni (Movimento Cinque Stelle). "Non sono d'accordo con il modo in cui spendono le risorse pubbliche - attacca - Altrimenti mi sarei candidato con loro".