Enea, eroe contemporaneo. Dialogo con l'autrice

ALESSANDRIA - Nel prossimo appuntamento dei Giovedì culturali, in programma giovedì 4 febbraio dalle 18 alle 19,30 in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dall’Associazione Cultura e Sviluppo, sarà ospite Andrea Marcolongo, scrittrice e giornalista, laureata in Lettere antiche all’Università degli Studi di Milano. Con lei Maria Grazia Caldirola, psicologa e psicoterapeuta, e Giorgio Barberis, docente di Storia del Pensiero politico presso l'Upo discuteranno del suo ultimo libro, La lezione di Enea (Laterza), in cui il protagonista dell’Eneide viene descritto come un eroe contemporaneo, che può insegnarci la virtù più importante: la capacità di resistere.

"L’Eneide è un libro difficile da leggere in tempi sereni, per tutto il dolore che contiene; ma adatto al tempo della distruzione, al tempo in cui è necessario ricostruire. Ed Enea è l’eroe che incarna il senso del dovere: si impegna a fare quello che è necessario, e a farlo bene. Raffigurato con il padre sulle spalle e il figlio bambino per mano, simboleggia l’uomo che porta con sé il suo passato e tiene per mano il futuro".

Più in generale si ragionerà con l’autrice dell'eredità che i classici hanno lasciato al nostro tempo (e a ogni tempo).