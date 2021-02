Piano vaccini: chi e quando

ALESSANDRIA - Quattro fasi per vaccinare i piemontesi, "in coerenza con le disposizioni ministeriali". Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha illustrato il piano anti Covid. Potenzialmente si possono effettuare 10.000 vaccinazioni al giorno in tutto il Piemonte, in 61 punti complessivi. Alessandria ne ha 7, ovvero in tutti i centri zona. Coinvolti direttamente i medici di famiglia. Nelle immagini, i dettagli del piano redatto dalla Regione.