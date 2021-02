SìAmo Oltreponte: «Così ricordiamo le iniziative degli ultimi anni»

CASALE - Per il decimo anniversario del Comitato "SìAmo Oltreponte", i membri dell'organizzazione hanno voluto ricordare alcune delle iniziative più significative degli anni passati. Sono state proposte in particolare feste di quartiere e di fine anno scolastico nel corso del tempo, ma l'intervento del Comitato non si è esaurito qui.

Sono stati infatti organizzati incontri con le Amministrazioni Comunali passate della città di Casale per segnalare i problemi dei quartiere e allo stesso tempo realizzare alcuni progetti proposti direttamente dai membri. Per citarne alcune: sono state fatte segnalazioni per il rifacimento di strisce pedonali e asfaltature, per il ripristino dell’area giochi della scuola materna e dei giardini pubblici, per la tinteggiatura della scuola elementare, per la riqualificazione della ex Smyth e la bonifica dell’amianto in tutto il Quartiere e per le occupazioni abusive in via De Cristoforis.