Feneal Uil e Fillea Cgil: "Buzzi Unicem, gli accordi erano diversi"

ALESSANDRIA - Feneal Uil e Fillea Cgil Alessandria prendono posizione dopo la nota di Buzzi Unicem in merito alla cessazione delle attività dello stabilimento di Testi/Greve in Chianti della controllata Testi Cementi Srl e del centro di macinazione di Arquata Scrivia della controllata Arquata Cementi Srl.

"La Buzzi Spa, attuale proprietaria della Arquata Cementi srl (ex Cementir), ha comunicato ufficialmente alle organizzazioni sindacali l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Arquata Scrivia - si legge in un documento - Le spiegazioni sono state sommarie e apparentemente legate a motivazioni di carattere tecnico finanziario sinceramente incomprensibili. Ci siamo di nuovo: dopo la lunga battaglia del gennaio 2017 in cui per oltre dieci giorni gli operai dell’impianto hanno occupato lo stabilimento costruendo un’ampia rete di solidarietà nella società civile, tra i cittadini del paese e le istituzioni locali e in cui si era riusciti a stoppare il tentativo di chiusura, siamo di nuovo di fronte al tentativo della proprietà di azzerare quella esperienza".

Secondo i sindacati, "gli accordi del 2017 prevedevano il mantenimento dell’impianto almeno fino alla fine dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, non prima del 2024. L’annuncio di oggi, in aperta violazione degli accordi sottoscritti, è inaccettabile oltre che sorprendente. La Feneal Uil e la Fillea Ccgil sono, fin da oggi, impegnate a ricercare una soluzione positiva di questa inaspettata situazione, coinvolgendo tutti gli interlocutori possibili e annunciando una fortissima mobilitazione dei lavoratori a partire dalla proclamazione dello stato di agitazione, senza escludere alcuna forma di lotta che le attuali leggi ci consentono. Buzzi Spa, nell’acquisire l’azienda, si era impegnata a portare fino in fondo gli impegni assunti dalla precedente proprietà, oggi si rimangia la parola. I lavoratori non possono accettare passivamente".