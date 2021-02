A Balzola la fibra ultraveloce è ora a disposizione di tutti i cittadini

BALZOLA - La fibra ottica ultraveloce è ora disponibile nel comune di Balzola, che può quindi già beneficiare di una infrastruttura che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I lavori sono stati realizzati da Open Fiber, la società concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche in Piemonte che ha dotato il territorio comunale di una rete in modalità Ftth(Fiber To The Home. L’opera, finanziata con fondi pubblici (europei, statali e provinciali), rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni.

Sono oltre 800 le unità immobiliari cablate attraverso una rete lunga 10 chilometri. Circa l’80% del piano di sviluppo dell’opera ha previsto il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, fattore che ha permesso di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. In particolare, gli interventi di cablaggio hanno interessato alcune strutture della Pubblica Amministrazione come la sede della Protezione Civile, la scuola materna, la scuola primaria e il municipio.

Open Fiber non si rivolge direttamente ai clienti finali in quanto mette la propria rete a disposizione di tutti gli operatori interessati: bisogna verificare sul sito della società la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori presenti sul territorio per poi iniziare a navigare ad alta velocità. Spetta ora ai cittadini e alle aziende balzolesi la scelta in autonomia dell’operatore telefonico a cui rivolgersi per chiedere l’attivazione della nuova linea.

«Non tutto il paese è stato cablato - ha detto il sindaco Marco Torriano - ma insieme al progetto Senza Fili Senza Confini possiamo ragionevolmente dire che tutto il territorio balzolese oggi, anche le cascine, ha la possibilità di usufruire di un servizio veloce ed efficiente.