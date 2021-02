Novipiù, quanti rimpianti a Milano

MILANO – Rimpianti a Milano per la Novipiù. La JBM cade al PalaLido nel finale (81-77) dopo una partita che poteva essere rossoblù. Ansia per l’infortunio muscolare a Lucio Redivo alla fine del primo tempo. Seconda sconfitta per Casale contro i Wildcats e striscia di vittorie rossoblù che si ferma a tre.

Nel primo tempo la squadra di Mattia Ferrari si fa preferire approcciando bene il match con coraggio e idee chiare. Dopo il 21-14 rossoblù del primo mini intervallo, la JBM allunga nella seconda frazione fino al +12 del 15’ (20-32). A questo punto Milano reagisce e ricuce fino al -6 (Piunti-Raspino), prima dell’infortunio muscolare di Redivo che va direttamente negli spogliatoi toccandosi la coscia sinistra. Al risposo si va con Novipiù avanti 39-31. L’inizio della ripresa è disastroso per la Novipiù. Sulla pressione di Milano i rossoblù commettono diverse palle perse (Luca Valentini) e aprono il campo al contropiede di Milano. 16-4 di parziale Urania per il primo vantaggio interno della gara (47-43) al 26’. Ferrari costretto a chiamare due time out in fila. La squadra si rimette a posto e chiude al 30' dietro di un possesso (60-57).

Ultimo quarto di grande equilibrio e finale nel quale i dettagli fanno la differenza. Milano trova Bossi on fire, Casale, sempre in campo con quattro piccoli, ha un sontuoso Thompson (17 punti e 9 rimbalzi). Si arriva in volata con Milano un passo avanti e brava a gestire bene il fallo sistematico che dilata il finale della gara fino all’81-77 finale. Tra le note positive un Camara dominante da 14 rimbalzi e un Fabio Valentini che al rientro si è fatto sentire.

Urania- Novipiù 81-77

(14-21, 31-39, 60-57)

URANIA MILANO: Bossi 17, Raivio 13, Raspino 6, Langston 14, Piunti 7, Benevelli 8, Montano 16, Pesenato. Ne: Chiapparini, Cavallero, Valsecchi, Franco. All. Villa

JBM Monferrato: L. Valentini 7, Redivo 7, Thompson 17, Camara 8, Sirchia , Martinoni 15, Tomasini 7, F. Valentini 16. Ne: Donzelli, Lomele, Giombini, Cappelletti. All. Ferrari

(LEGGI TABELLINO COMPLETO)