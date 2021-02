Strada Savonesa: modifiche alla viabilità

TORTONA - Entrano nella fase decisiva i lavori di consolidamento del cavalcaferrovia in strada Savonesa, alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona: sino ad ora gli interventi hanno riguardato le fondazioni ed i pilastri, mentre da martedì 9 febbraio interesseranno anche le travi e le pile.

Per poter eseguire i lavori in condizioni di sicurezza sarà necessario modificare la circolazione stradale (attualmente continua su due corsie, una per senso di marcia) rendendola a senso unico alternato, con accesso regolato da un impianto semaforico.

Nella zona potranno quindi verificarsi disagi alla circolazione per almeno un mese, tempo stimato per il completamento degli interventi.

Venerdì 5 febbraio si è svolta una videoconferenza a cui hanno preso parte insieme ai tecnici comunali anche gli assessori Mario Galvani (Lavori pubblici) e Luigi Bonetti (Viabilità) per informare le principali ditte insediate nella zona. I lavori, finanziati da RFI per un importo di circa 270 mila euro, sono necessari per mettere in sicurezza la struttura che, a seguito di numerosi monitoraggi, aveva mostrato criticità che avevano indotto già da tempo a limitare il traffico dei mezzi pesanti.