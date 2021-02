Il Comune di Masio dona 2mila euro a Solidal

ALESSANDRIA - Un impegno iniziato durante la prima ondata emergenziale e mai interrotto quello del Comune di Masio, che ha donato 2mila euro alla Fondazione Solidal per sostenere l’Ospedale di Alessandria nel proseguire la lotta contro il Covid-19.

“Una raccolta fondi che ha coinvolto tutta la cittadinanza, che ringrazio - ricorda il sindaco Giovanni Stefano Airaudo - nonché le associazioni, la Pro Loco e tutti i consiglieri comunali che hanno devoluto la loro indennità. Un gesto che ci è venuto dal cuore per dire grazie agli operatori sanitari per la loro dedizione e la forza dimostrata in questi mesi. Alcuni nostri concittadini lavorano all’Azienda Ospedaliera di Alessandria e altri purtroppo sono stati ricoverati lì proprio per il Covid: ci sembrava doveroso dare il nostro contributo e non lasciarli soli”.

Il grande entusiasmo che ha coinvolto i masiesi nel portare avanti questa iniziativa solidale sia online sia attraverso i salvadanai nei negozi locali si è poi concretizzata in paese anche nella distribuzione di mascherine e nella consegna a domicilio della spesa per chi non poteva uscire.

“Siamo davvero grati al Comune di Masio per questa donazione, uno slancio di generosità che testimonia la potenza della collaborazione - afferma Marinella Bertolotti, membro del Comitato Solidal per la Ricerca - e la volontà dell’intera comunità di stringersi intorno all’Ospedale per far sentire la sua vicinanza in questo periodo di grande difficoltà”.