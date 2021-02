Novara - Alessandria: il derby (2-1)

NOVARA - Quindici punti di differenza tra Novara e Alessandria: dopo il derby dell'andata al Moccagatta gli azzurri erano a +5 sui Grigi che, però, hanno un conto da chiudere, per l'epilogo negativo nel finale. Mustacchio non c'è, come anche Mora e Di Gennaro è squalificato. I due esterni sono Parodi e Rubin, in campo uno solo dei quattro ex della sfida, Corazza (in coppia con Arrighini). In panchina Eusepi e Casarini e, sul fronte novarese, Gonzalez. Banchieri tiene in panchina Buzzegoli.

NOVARA - ALESSANDRIA 2-1



Marcatori: pt 20' Lanini, 31' Arrighini; st 8' Schiavi rig



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

9' Tre cambi: dentro Bellodi, Di Quinzio e Casarini, fuori Cosenza, Chiarello e Giorno. Bruccini va al centro



8' Raddoppia il Novara: batte Schiavi, spiazza Pisseri

7' Rigore per il Novara: fallo ingenuo di Rubiun su Corsinelli. Ammonito

5' Palo di Sini su punizione

2' Cross di Bruccini da destra, il colpo di testa di Corazza è sul fondo

1' Nessun cambio, ma Bellodi ha effettuato riscaldamento Bellogi

Primo tempo

La fiammata del pareggio di Arrighini scuote un'Alessandria fino a quel momento quasi in soggezione di fronte al Novara, che ha una migliore circolazione di palla e ritmi più alti. Il vantaggio degli azzurri è un regalo della difesa, che permette a Lanini di schiacciare. Meglio dopo il pareggio, ma ancora troppa fatica.

45' Un minuto di recupero

41' Occasione per i Grigi: cross di Rubin da sinistra, schiaccia di testa Bruccini e Lanni vola e respinge

37' Brivido sulla percussione di Lanini a destra, salta Cosenza e mette in area, nessun compagno pronto per la deviazione

31' GOOOOL Alessandria: perde palla Schiavi, la conquista Arrighini, che resiste alla carica di Pogliano, entra in area, e calcia alle spalle di Lanni

23' Reazione Alessandria: Arrighini smarca in area Chiarello, conclusione che Lanni respinge

20' Novara in vantaggio: Collodel apre per Panico, taglio a sinistra per Cagnano, cross sul secondo palo, dove Sini guarda Lanini saltare e schiacciare in rete.

17' Collodel ruba palla a centrocampo, avanza, conclusione sul fondo

15' Ammonito Cosenza per un intervento su Lanini. Giallo esagerato

12' Il solito ottimo Pisseri sulla conclusione di Pogliano dai 20 metri. Alza sulla traversa

10' Più pressione del Novara

3' Lanini dal limite, blocca Pisseri

Le formazioni

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Schiavi, Collodel; Malotti, Lanini, Pnico; Rossetti. A disp.: Desjardins, Buzzegoli, Moreo, Zunno, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Bianchi, Bellich, Cisco, Ivanov, Bortoletti. All.: Banchieri

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Sini; Parodi, Bruccini, Giorno, Chiarello, Rubin; Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Eusepi, Di Quinzio, Gazzi, Fredianiu, Casarini, Macchioni, Bellodi, Stanco. All.: Longo

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Dell'Orco di Policoro e Votta di Moliterno, quarto ufficiale Bordin di Bassano del Grappa

Note: Giornata di pioggia, terreno sintetico. Si gioc a porte chiuse. Ammoniti: Cosenza, Malotti, Giorno, Panico per gioco falloso. Angoli: 2-0 per il Novara. Recupero: pt 1', st