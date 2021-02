Derthona Basket e Istituto Santachiara contro il bullismo

TORTONA - Il Derthona Basket e l’istituto Santachiara di Tortona rilanciano, insieme, la lotta a bullismo e cyberbullismo. Il primo atto lo scorso anno, il 7 febbraio 2020, con il flashmob “Un palleggio contro il bullismo”: in piazza Duomo erano arrivati gli studenti di tutte le scuole della città, per testimoniare i valori dell’inclusione e dello sport. L’evento aveva avuto inizio col saluto del sindaco Federico Chiodi, che aveva rivolto parole di apprezzamento per l’iniziativa e per i lavori presentati dai ragazzi. Una giornata arricchita dalle parole del vescovo di Tortona Vittorio Viola, che si era rivolto così alla piazza: “Non è chi mostra i muscoli che è forte: è forte chi sa stare con i piccoli, con i poveri, chi sa aiutare, comprendere, ascoltare”, e dagli sguardi dei tanti giovani felici di condividere un momento importante insieme agli atleti della prima squadra dei Leoni.

La scuola e lo sport sono i luoghi nei quali si lotta quotidianamente per costruire un futuro migliore, per educare le nuove generazioni al rispetto reciproco e alla condivisione di valori. Mossi da questo forte senso di responsabilità l’istituto Santachiara e il Derthona Basket rinnovano l’impegno ad agire sul tema, lanciando un messaggio di incoraggiamento e speranza attraverso un video emozionale che è stato pubblicato sui social proprio nella giornata di domenica 7 febbraio 2021 e che vedrà protagonisti gli studenti della scuola diocesana, assieme ai giocatori di A2 di pallacanestro.

L’iniziativa è stata progettata in coerenza con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030, in particolare l'obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze e l'obiettivo 16: pace giustizia e istituzioni solide. Con questo progetto il Derthona Basket ribadisce la sua profonda vocazione a esercitare un ruolo chiave sul territorio e nella vita dei tortonesi, costruendo esperienze di cittadinanza attiva e promuovendo campagne sociali forti, in linea coi principi ispiratori che da sempre guidano il club e tutto il management societario.