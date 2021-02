Gavi@Home, Jessica vince il contest unendo Docg e territorio

GAVI — È Jessica Corona, 27enne originaria di Montaldeo, la vincitrice del concorso fotografico Gavi@Home, bandito dal Consorzio di tutela del celebre vino bianco piemontese. Jessica, che si è da poco trasferita a Genova, è stata premiata «per aver saputo valorizzare in un unico scatto non solo il Gavi Docg, ma anche il suo territorio».

«In realtà non faccio parte del mondo della fotografia, ma per hobby ogni tanto mi capita di posare come modella. Più volte ad esempio ho sfilato con abiti da sposa», racconta Jessica.